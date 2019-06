Veranstaltung, Berlin 14.6.: Die Moralfalle – Für eine Befreiung linker Politik Referent: Bernd Stegemann – MEZ – Marx-Engels-Zentrum Berlin

MEZ – Marx-Engels-Zentrum Berlin

Spielhagenstraße 13, 10585 Berlin-Charlottenburg,

nahe U-Bhf. Bismarckstraße (U2 und U7) und Bus 109.

Kostenbeitrag: 2 Euro

Freitag, 14.06.2019 – 19:00–21:00 Uhr



„Angesichts einer polarisierten Gesellschaft wird stets Kommunikation und gegenseitiges Zuhören angemahnt. Doch sobald Ängste und Probleme zur Sprache kommen, wird schnell mit dem erhobenen Zeigefinger der Moral gedroht und der Ton wird schriller – jede misslungene Talkshow zeigt das ein ums andere Mal. Doch eine Moral, die fast immer nur bei Verstößen gegen Political Correctness zum Einsatz kommt und so gut wie nie Probleme mit dem Neoliberalismus hat, wird für die Linke zur Falle. Nur wenn die Linke sich von Sprechverboten verabschiedet, wird sie es schaffen, der Rechten die Diskurshoheit wieder zu entziehen.“ Aus: Die Moralfalle, Berlin 2018

Andreas Wehr wird Bernd Stegemann zu seinem Buch „Die Moralfalle. Für eine Befreiung linker Politik“ befragen.

