Am 8. Juni 2019 organisierte die Zeitschrift Melodie & Rhythmus, das »Magazin für Gegenkultur« des Verlags 8. Mai, im »Heimathafen Neukölln« in Berlin eine ganztägige Konferenz mit Künstlern und Kulturschaffenden gegen den rechten Zeitgeist. Höhepunkt war die abendliche Gala mit Lesungen und Musikdarbietungen.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/356635.fotoimpressionen-von-der-m-r-k%C3%BCnstlerkonferenz-und-kulturgala.html

