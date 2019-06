Bemühungen um Einheit der Opposition laut „teuflisch schwierig“. Putin und Xi Jinping plädieren für friedliche Lösung

US-Außenminister Mike Pompeo soll seine Frustration über die Unfähigkeit der venezolanischen Opposition geäußert haben. Sie sei nicht in der Lage, sich hinter dem selbsternannten und von den USA unterstützten „Interimspräsidenten“ Juan Guaido zu vereinen.

weiterlesen hier:

https://amerika21.de/2019/06/227452/usa-venezuela-opposition

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge