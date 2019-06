Scharfe Kritik an Kretschmers Russland-Kurs (mdr.de)

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ist nach Russland gereist, um die Wirtschaftsbeziehugen mit dem Land wieder zu intensivieren. Bei einem Treffen mit Präsident Wladimir Putin lud er ihn nach Dresden ein und sprach mit ihm über den Ukraine-Konflikt. Kein Verständnis für diesen Kurs hat der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger. Er kritisierte Sachsens Ministerpräsidenten scharf.

weiterlesen:

https://www.mdr.de/sachsen/dresden/dresden-radebeul/kretschmer-putin-dresden-besuch-wirtschaft-st-petersburg-100.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge