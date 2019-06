Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Freitag in der Plenarsitzung des diesjährigen Internationalen Wirtschaftsforums in Sankt Petersburg (SPIEF) die Politik der USA verurteilt, die seiner Meinung nach die ganze Welt zum Geltungsbereich ihrer Gesetze machen.

Weiterlesen hier: https://sptnkne.ws/mBna

