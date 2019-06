Jens Berger: Klimadebatte – Angst und Panik sind schlechte Ratgeber 

(…) Wissenschaft soll rationale Erklärungen liefern. Diese Unterscheidung wird von vielen Klimawissenschaftlern und insbesondere den „Scientists for Future“ leider nicht immer vorgenommen. Greta Thunberg ist mit dem Zitat „I want you to panic“ berühmt geworden. Das ist auch ihr gutes Vorrecht und ein 16-jähriges Mädchen darf natürlich emotional „überziehen“, um auf ihr Ziel aufmerksam zu machen. Für erwachsene Wissenschaftler gilt dies jedoch nicht. (…)

Hier: https://www.nachdenkseiten.de/?p=52371

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge