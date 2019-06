Heute führen die USA einen Krieg gegen Huawei. 1987 richtete sich die Aggression gegen Toshiba und Japan.

Der Handelskrieg zwischen den USA und Japan Mitte der 80er Jahre.

Toshiba gestern, Huawei heute!

Vor 30 Jahren exportierte Toshiba Präzisionsinstrumente nach Russland. Die Vereinigten Staaten verhängten deshalb die folgenden Sanktionenngegen die Toshiba Group :

1.) Die japanischen Polizeibehörde wurden angewiesen, Erhe Lin, den Präsidenten der Toshiba Machinery Foundry, und Hiroshima Tanamura, den Präsidenten des Werkzeugmaschinengeschäfts, zu 10 Jahren Haft zu verurteilen.

2.) Schließung des Werks von Toshiba in den USA

3.) Ein 100% iger Tarif für Toshiba-Produkte, die in die USA verkauft wurden

4.) Als Alternative zur Bestrafung wurden die Exporte von Toshiba in die Vereinigten Staaten für fünf Jahre verboten.

5.) Toshiba wurde eine hohe Geldstrafe von 1 Billion Yen auferlegt, was heute 16 Milliarden US-Dollar entspricht.

Um die Wut der Vereinigten Staaten zu beruhigen, verhängte Japan schwere Strafen gegen die Toshiba Group:

1.) Japans Halbleiterindustrie würde bedingungslos Technologie mit US-amerikanischen Unternehmen teilen.

2.) Toshiba gab 100 Millionen Yen aus, um eine ganzseitige Entschuldigungsanzeigen in allen wichtigen US-Tageszeitungen zu veröffentlichen.

3.) Die Japan Semiconductor Association investierte 9 Millionen US-Dollar, um Lobbyarbeit im US-Kongress zu starten. Diese Lobbyarbeit ist zum teuersten Lobbykrieg in der Geschichte geworden.

4.) Der Vorsitzende und Geschäftsführer der Toshiba Group trat zurück.

5.) Gemäß einer behördlichen Anordnung des Kommunikationsministeriums durfte Toshiba ein Jahr lang keinerlei Produkte in 14 Länder exportieren.

Die USA warenJapan überlegen, und Japan konnte sich nur entschuldigen, was dazu geführt hat, dass Toshiba nach und nach seinen bisherigen Ruhm einbüßte.

Toshiba war die Hoffnung und das Standbein der japanischen Wissenschafts- und Technologieindustrie. Nach dem schweren Schlag ging es für Toshiba stark bergab.

Die USA griffen Toshiba nicht an, weil sie Geräte an die Sowjetunion verkauften, sondern weil sie die Interessen der USA beeinflussten. Die USA waren der Ansicht, dass die von der Toshiba Group vertretene japanische Halbleiterindustrie die wirtschaftlichen Interessen der USA ernsthaft bedrohten, während der japanische Plan zur Herstellung von High-End-Produkten die USA bedrohten und die technologische Vormachtstellung der USA in Frage stellte.

Rückblickend auf die Erfahrung von Toshiba vor mehr als 30 Jahren und auf die heutigen Aktivitäten der USA gibt es in der Tat viele Gemeinsamkeiten.

Die USA gestatten es weder, dass ihre High-End-Fertigungsindustrie in Frage gestellt wird, noch, dass man ihre technologische Hegemonie in Frage stellt.

Jetzt richtet sich der Kampf gegen Huawei!

