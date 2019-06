Griechenland fordert Deutschland zu Verhandlungen über Reparationen auf (heise.de)

Athens Botschafter übergibt Auswärtigem Amt in Berlin Verbalnote. Schritt folgt auf Parlamentsentscheid Mitte April

Rund eineinhalb Monate nach einem entsprechenden Parlamentsentscheid hat nun auch die griechische Regierung von Deutschland die Aufnahme von Verhandlungen über Reparationszahlungen gefordert. Der Bundesregierung sei eine entsprechende Verbalnote übermittelt worden, heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums in Athen.

weiterlesen hier:

https://www.heise.de/tp/features/Griechenland-fordert-Deutschland-zu-Verhandlungen-ueber-Reparationen-auf-4439645.html?fbclid=IwAR2wq0Z9Sp2bGTVebuYqTXuW1F6kf17gZAlekkoSxakfPrEiueyiWiMwYC0

