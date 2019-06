Más de 1500 jóvenes alemanes apoyan la Revolución Bolivariana y la soberanía venezolana en el Festival de la Juventud Comunista Alemana @SDAJinAktion en Colonia. Danke, junge Genossinnen und Genossen! Gracias compañer@s!! #TrumpDesbloqueaVenezuela #TrumpUnblockVenezuela pic.twitter.com/XDmeQjpZfM — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) June 9, 2019

