Deutsche Aktivisten protestieren gegen die Blockade Venezuelas vor der US-Botschaft in Berlin

Aktivisten und soziale Bewegungen in Deutschland fordern an diesem Samstag vor der US-Botschaft in Berlin erneut ein Ende der Blockade Venezuelas.

Die venezolanische Botschaft in Deutschland hat ein Solidaritäts-Video für das venezolanische Volk auf ihrem Twitter-Account veröffentlicht.

Deutsche Aktivisten stehen weiterhin am Samstag vor der US-Botschaft in Berlin, um die Blockade gegen Venezuela zu verurteilen und die Bevökerung aufzuklären.

In den letzten Monaten gab es viele gleichzeitig in verschiedenen Ländern der Welt Demonstrationen zur Unterstützung der venezolanischen Regierung.

Coordinador Alemania PCChile

Chile- Freundschaftsgesellschaft Salvador Allende e. V.

„Hände weg von Venezuela“

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge