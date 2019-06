Berlin, Sa 22.6. um 18 Uhr, gegenüber dem Gebäude Checkpoint Charlie: Gedenk-und Protestkundgebung zum 22. Juni 2019 – dem Jahrestag des Überfalls Hitlerdeutschlands auf die Sowjetunion

Am Jahrestag des Überfalls Hitlerdeutschlands auf die Sowjetunion am 22. Juni 2019 um 18.00 Uhr, gegenüber dem Gebäude Checkpoint Charlie, führen wir mit Antifaschisten und Friedensbewegten eine Kundgebung zur Erinnerung und Mahnung an diesen Tag durch.

Eigene Antikriegsplakate sind ausdrücklich erwünscht !!

Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg

Appell des Bevollmächtigten Komitees und politischen Rates der Internationalen Antiimperialistischen und Antifaschistischen Einheitsfront zum 22. Juni –des Internationalen Kampftages gegen Imperialismus, Neofaschismus und Krieg. LINK

