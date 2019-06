Wir sind die Guten: Geschichtsklitterung rund ums D-Day-Gedenken. Merkel wird von den Briten als Vertreter einer damals alliierten Nation präsentiert. (RT Deutsch)

Angela Merkel nimmt am D-Day-Gedenken teil und wird von den Briten als Vertreter einer damals alliierten Nation präsentiert. Ein Fauxpas, sicher, aber irgendwie auch nicht. Ebensowenig wie das Fehlen von Vertretern der Länder, die die Hauptlast des Krieges trugen.

Dieser Tage wird vor allem in Frankreich und England der Landung der West-Alliierten in der Normandie gedacht. Dieser 75. Jahrestag bietet einige Besonderheiten. Die alljährliche Frage, wer denn den Zweiten Weltkrieg entschieden und das faschistische Deutschland besiegt habe, wird implizit mit immer lauterer Vollmundigkeit beantwortet: Natürlich die West-Alliierten, allen voran die USA-Amerikaner und die Briten.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/europa/88943-geschichtsklitterung-rund-ums-d-day/

