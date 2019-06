Putin über Nicht-Einladung zu D-Day: „Bin ich etwa ein Hochzeitsgeneral?“ (eine Person, die eine reale oder vermeintliche Autorität besitzt und zu einer Veranstaltung eingeladen wird, um dieser scheinbare Wichtigkeit zu verleihen)

Der russische Präsident Wladimir Putin sieht nach eigenen Worten kein Problem in der nicht erfolgten Einladung zum D-Day-Gedenktag. Niemand sei verpflichtet, ihn überall hin einzuladen.

„Was die Einladung oder die Nicht-Einladung angeht: Wir laden ja auch nicht alle zu jeder Veranstaltung ein, warum sollte man mich unbedingt überall hin einladen“, sagte Putin bei einem Treffen mit den Chefs internationaler Nachrichtenagenturen am Donnerstag.

„Bin ich etwa ein Hochzeitsgeneral? Ich habe hier genug zu tun. Das ist überhaupt kein Problem“, fügte er hinzu.

Im Russischen bedeutet der Begriff „Hochzeitsgeneral“ eine Person, die eine reale oder vermeintliche Autorität besitzt und zu einer Veranstaltung eingeladen wird, um dieser scheinbare Wichtigkeit zu verleihen.

Hier: https://de.sputniknews.com/politik/20190606325162819-putin-ueber-nicht-einladung-zu-d-day-bin-ich-etwa-ein-hochzeitsgeneral/

