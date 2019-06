„Er ist ein sympathischer Mensch, aber…“: Putin äußert sich zu Guaidó (Sputniknews)

https://de.sputniknews.com/politik/20190606325165298-russland-venezuela-putin-guaido/

06.06.2019



Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei einem Treffen mit den Chefs internationaler Nachrichtenagenturen am Donnerstag aufgeklärt, wie er zu dem selbsterklärten Übergangspräsidenten Venezuelas, Juan Guaidó, steht, und was er an ihm verurteilt.

„Er ist ein sympathischer Mensch, ich habe zu ihm eine ganz normale Einstellung, durchaus neutral. Aber wird es normal sein, wenn wir das, diese Weise des Machtantritts in die Praxis einführen würden: Ein Mensch geht auf einen Platz, richtet seine Augen gen Himmel und erklärt sich vor Gott zu einem Staatschef? Dann wird es zu einem weltweiten Chaos kommen“, äußerte er.

„Lasst uns in den Vereinigten Staaten den Präsidenten auf diese Weise wählen; wo immer das sein mag, in Großbritannien werden wir den Premierminister so wählen, in Frankreich werden wir den Staatspräsidenten so wählen“, ironisierte der russische Staatschef. „Was wird das sein? Ich möchte sehr diejenigen, die das unterstützen, fragen: Sind Sie verrückt oder nicht, verstehen Sie, was das zur Folge haben wird?“ fügte er hinzu.

