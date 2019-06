Die doppelten Haushaltsstandards der EU – Verschärfung des Vorgehens gegen Italien (german-foreign-policy.com)

(Eigener Bericht) – Im Kampf um die Einhaltung der deutschen Kürzungsdiktate kündigt die EU-Kommission eine Verschärfung ihres Vorgehens gegen Italien an. Aufgrund der hohen italienischen Staatsverschuldung befürworte man die Einleitung eines Defizitverfahrens gegen Rom, heißt es in Brüssel. Dem müssten nun nur noch die Finanzminister der Mitgliedstaaten zustimmen. Auf Rom käme womöglich ein milliardenschweres Bußgeld zu. Deutsche Medien befeuern die Debatte: Die italienische Regierung bringe mit ihrer Etatpolitik „die ganze EU in Gefahr“; Brüssel dürfe jetzt „nicht nachgeben“. Das Vorgehen der Union gegen „Defizitsünder“ wie Italien korrespondiert mit ausbleibenden Aktionen gegen „Überschusssünder“, deren Exportwalze ökonomisch schwächere Staaten ins Minus stürzt. Offiziell stuft die Union nicht nur Defizite von über drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts, sondern auch Überschüsse von mehr als sechs Prozent als „stabilitätsgefährdend“ ein. „Überschussverfahren“ drohen allerdings nicht. Einen erheblich „stabilitätsgefährdenden“ Überschuss erzielt regelmäßig die Bundesrepublik.

