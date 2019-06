Bernie Sanders zur Besetzung Palästinas durch Israel: „Die jüdische Geschichte räumt den Juden eine besondere Rolle bei der Bekämpfung von Intoleranz und Ungerechtigkeit ein.

Bernie Sanders verknüpft am Anfang zunächst den Mord an seiner eigenen Familie durch die Nazis mit seinem Kampf gegen die erdrückende, demütigende militärische Besetzung Palästinas durch Israel.

Sanders sagt, dass Gaza auch besetzt ist, dass Netanyahu ein Reaktionär ist, der plant, das Westjordanland zu annektieren, und dass eine Zwei-Staaten-Lösung einen lebensfähigen palästinensischen Staat auf der Grundlage der 67er-Linie mit Jerusalem als Hauptstadt hervorbringen muss. Genau der Plan, den Netanyahu vor acht Jahren im Weißen Haus abgelehnt und Barack Obama vor die Füße geworfen hat, ohne jegliche Konsequenzen.

Antisemitismus sei für ihn, Sanders, keine abstrakte Idee. „Ich bin Jude und sehr stolz auf mein Erbe.“ Sein Vater sei im Alter von 17 Jahren aus Polen ausgewandert, um der Diskriminierung und zunehmenden Anti-Semitismus zu entgehen .

„Diejenigen in meiner Familie, die nach Hitlers Machtantritt in Polen geblieben sind, wurden von den Nazis ermordet. Antisemitismus ist für mich keine abstrakte Idee. Es ist sehr persönlich. Es hat einen Großteil meiner Familie zerstört. “

Dann fordert er die Juden auf, eine besondere Rolle zu spielen. „Juden, die seit Jahrhunderten Opfer von Diskriminierung sind, müssen dazu beitragen, die Anstrengungen zur Bekämpfung von Hass und Rassismus anzuführen, wo und wann immer wir dies auch sehen.“

Und damit schließt er Israel ein, indem er sich „jemanden nennt, der absolut und eindeutig an das Recht Israels glaubt, in Frieden und Sicherheit zu leben, und der als junger Mann mehrere Monate in Israel gelebt hat.“

Wir müssen laut und deutlich sagen, dass es niemanden zu einem Gegner Israels macht, nur weil er sich der reaktionären Politik von Netanjahu widersetzt. Lassen Sie es mich noch einmal sagen, ich bin entschieden gegen die reaktionäre, rassistische und autoritäre Politik von Donald Trump. Das macht mich nicht antiamerikanisch. Ich bin nicht gegen Israel, weil ich gegen die Politik von Netanjahu bin.

Sanders fährt dann fort indem er sagt, dass die USA die Welt mit einer Außenpolitik anführen sollten, die sich „eher auf Demokratie und Menschenrechte als auf eine Außenpolitik konzentriert, die die fortgesetzte Anwendung militärischer Gewalt betont“.

Dann geht er zu Israels Behandlung der Palästinenser über.

„Ich sehe, dass Israel enorme technologische Fortschritte erzielt und die Fähigkeit besitzt, als Motor für Innovation und Wohlstand in der gesamten Region zu dienen, aber dieses Ziel aufgrund seines ungelösten Konflikts mit den Palästinensern nicht erreichen kann.

Ich sehe ein palästinensisches Volk, das unter einer militärischen Besatzung, die über ein halbes Jahrhundert alt ist, zerschlagen wurde was eine alltägliche Realität von Schmerz, Demütigung und Ressentiments schafft.

Lassen Sie mich klar sein, ich weiß nicht, wie Frieden in dieser Region erreicht werden kann, wenn im Gazastreifen die Armut so weit verbreitet ist, 53 Prozent der Menschen arbeitslos sind und die Zahl der Arbeitslosen unter jungen Menschen noch höher ist. Und 99 Prozent der Bewohner können dieses Gebiet nicht verlassen. Das ist keine nachhaltige Situation.

Die Besetzung zu beenden und den Palästinensern Unabhängigkeit und Selbstbestimmung in einem souveränen, unabhängigen und wirtschaftlich tragfähigen Staat zu ermöglichen, liegt im besten Interesse der Vereinigten Staaten, Israels, der Palästinenser und der gesamten Region. Es ist ein notwendiger Schritt, um sicherzustellen, dass Israel akzeptiert und in eine Region integriert wird, der das Land so viel zu bieten hat. “

„Es gibt genug Schuld, um allen Seiten etwas vorzuwerfen, sagt er. Der Friedensprozess wird sehr schwierig sein, aber Vereinbarungen sind möglich, wenn eine ernsthafte Bereitschaft besteht, sich hinzusetzen und zu reden und Kompromisse zu schließen.

Die Wahrheit ist, dass die Parameter einer Lösung bekannt sind. Sie basieren auf internationalem Recht, sie basieren auf mehreren Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und sie werden von einem überwiegenden internationalen Konsens unterstützt. Zwei Staaten gemäss den Grenzen von 1967 und mit Jerusalem als Hauptstadt beider Staaten. “

Dann rückt er den Fokus wieder auf Netanjahu:

„Leider scheinen sich Premierminister Netanjahu und seine Verbündeten auf eine Zukunft vorzubereiten, in der Israel das gesamte Gebiet zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan uneingeschränkt kontrolliert und die Palästinenser in einer nicht zusammenhängenden Reihe von Gemeinden eine begrenzte Autonomie erhalten. Das ist kein akzeptables Ergebnis für jemanden, der die Sicherheit, Freiheit und Selbstbestimmung beider Völker unterstützt, so wie ich es nachdrücklich tue. “

Sanders verbindet Netanjahu mit rechtsgerichteten „Demagogen“ auf der ganzen Welt. „Wir sehen den Aufstieg autoritärer intoleranter politischer Führer, die die Grundlagen demokratischer Gesellschaften angreifen.“ Sie schüren Hass. Anstatt ihre Führungspositionen zu nutzen, um Menschen für ihre gemeinsame Menschlichkeit zusammenzubringen, „versuchen diese Demagogen, uns anhand unserer Religion, anhand die Farbe unserer Haut, durch das Land, aus dem wir stammen, durch unser Geschlecht oder anhand unserer sexuelle Orientierung zu trennen.“

Abschließend erklärt er, dass die jüdische Geschichte den Juden eine besondere Rolle bei der Bekämpfung von Intoleranz und Ungerechtigkeit einräumt.

„Wie uns die Geschichte immer wieder erinnert, besteht das Gegenmittel gegen Hass, Spaltung und Ressentiments darin, die Menschen zu einer gemeinsamen Vision von Gleichheit und Wohlstand zusammenzuführen, und Gesellschaften zu schaffen, die für alle und nicht nur für wenige arbeiten.

Ich bin absolut überzeugt, dass die Zukunft nicht denen gehört, die Bigotterie und Hass praktizieren, sondern denen von uns, die an Frieden und Gerechtigkeit glauben und bereit sind, für diese Werte zu kämpfen. “

„Aufgrund unserer Geschichte sollte niemand in diesem Kampf aktiver sein als das jüdische Volk.“

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge