Audio geleaked: Pompeo sagt seine ehrliche Meinung zu Venezuela (Sputniknews)

https://de.sputniknews.com/politik/20190606325165562-audio-geleaked-pompeo-sagt-seine-ehrliche-meinung-zu-venezuela/

06.06.2019



Die Zeitung „Washington Post“ ist in den Besitz einer Audioaufnahme gekommen, in der US-Außenminister Mike Pompeo seine ehrliche Meinung zu der verzwickten Lage in Venezuela und konkret über die venezolanische Opposition äußert.

Pompeo sagte laut dem Blatt vergangene Woche bei einem Treffen hinter verschlossenen Türen in New York, die venezolanische Opposition sei extrem gespalten und Washingtons Versuche, sie zusammenzuhalten, hätten sich als äußerst schwierig erwiesen.

„Unsere Aufgabe, die Opposition vereint zu halten, hat sich als höllisch schwer erwiesen“, zitiert die Zeitung den US-Chefdiplomaten. „Sobald Maduro weg ist, werden alle die Hand erheben und sagen: Nehmt mich, ich bin der nächste Präsident Venezuelas.“ Es werden sich laut Pompeo mehr als 40 Personen finden, die sich als rechtmäßige Nachfolger Maduros wähnten.

Pompeo ist nach eigenen Angaben sicher, dass Maduro am Ende doch abgesetzt werde. „Ich kann Ihnen aber den genauen Zeitpunkt nicht nennen“, sagte er weiter.

Der US-Außenminister brachte sein Bedauern zum Ausdruck, dass bei dem versuchten militärischen Aufstand des selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaido am 30. April die konkurrierenden Interessen von Maduros Gegnern die schnelle Absetzung des venezolanischen Präsidenten verhindert haben.

„Wissen Sie, Maduro ist größtenteils von Kubanern umgeben“, so Pompeo. „Er vertraut den Venezolanern kein bisschen. Ich verüble ihm das nicht. Er sollte das auch nicht tun. Sie verschwören sich gegen ihn. Leider verschwören sie sich alle in ihrem eigenen Interesse.“

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge