Terroristen und Söldner in Syrien zerstören Ernte und verschärfen die Lebensmittelknappheit

Die Vereinten Nationen haben jetzt berichtet, dass in der syrischen Provinz Idlib Terrormilizen der al-Nusra-Front die Ernten verbrennen und Anbauflächen zerstören. Dadurch sollen wahrscheinlcih auch erneut Fluchtbewegungen ausgelöst werden.

Die Terrormilizen machen die Nahrungsmittelversorgung als Kriegswaffe. Der Nordwesten Syriens ist sehr besonders wichtig die Nahrungsmittelversorgung Syriens.

Satellitenbilder zeigen brennende Felder und Obstgärten in der Region Idlib. Ziel der ist es, in Idlib eine Hungersnot und damit auch Fluchtbewegungen zu provozieren.

Die Nachrichtenagentur SANA meldete unterdessen, dass Anbauflächen stark zerstört wurden und auch viele Olivenbäume zerstört verbrannt wurden.

