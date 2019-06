Audioaufnahme der Washington Post: US-Außenminister Pompeo erklärt, die Gegner von Präsident Maduro äußerst verstritten und US-Bemühungen sie zusammenzuhalten, schwieriger als öffentlich bekannt.

„Unser Versuch, die Opposition zusammenzuhalten, hat sich als teuflisch schwierig erwiesen“, sagte Pompeo in einer Audioaufnahme der Washington Post zufolge. „In dem Moment, in dem Maduro geht, werden alle ihre Hände heben und sagen:“ Nimm mich, ich bin der nächste Präsident Venezuelas. „Es würden mehr als vierzig Leute sein, die glauben, dass sie der rechtmäßige Erbe von Maduro sind.“

Die Ausführungen bieten einen seltenen Einblick in die Herausforderungen, denen sich die Trump-Regierung gegenübersieht, wenn es darum geht, Maduro zu verdrängen, und einige der Länder, die ursprünglich die Opposition unterstützt haben, suchen nach alternativen diplomatischen Wegen, um die Krise zu lösen.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge