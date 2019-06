China und Russland versichern, sich für die Stabilisierung in Venezuela einzusetzen

Präsident Wladimir Putin und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping trafen sich am Mittwoch in Moskau, um bilaterale Abkommen und strategische Interessen zu erörtern und gleichzeitig die Lage in Venezuela zu erörtern.

Der chinesische Präsident Xi Jinping sagte gegenüber russischen Medien, dass China mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten werde, um eine konstruktive Rolle in Venezuela zu spielen und dem Land zu helfen, so bald wie möglich auf einen normalen Entwicklungspfad zurückzukehren.

Xi erklärte gegenüber der TASS-Nachrichtenagentur und der Zeitung Rossiyskaya Gazeta, dass China gegen ausländische Einmischung, einseitige Sanktionen, Gewaltanwendung oder Androhung von Gewaltanwendung in Venezuela sei.

„China ist bereit, mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um eine positive und konstruktive Rolle in der Venezuela-Frage zu spielen“, sagte Xi in einem Protokoll, das das chinesische Außenministerium vor seiner Ankunft in Russland am Mittwoch veröffentlichte.

China sei auch bereit, „Venezuela zu helfen, so bald wie möglich zu einem normalen Entwicklungspfad zurückzukehren“, sagte er.

Präsident Putin erklärte, die beiden Regierungschefs hätten vereinbart, Bemühungen zur „Stabilisierung“ der Lage in Venezuela zu unterstützen.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge