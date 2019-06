Interview mit Alexander Dorin: Justiz-Faschismus in der Schweiz & Aufklärung über Balkankriege

Im Fall Alexander Dorin gibt es durchaus Parallelen zum Fall Julian Assange (Das Aufdecken von Verbrechen wird als Verbrechen behandelt). Assange will man derzeit, wie 2015 Dorin, durch Isolationshaft ebenfalls zur Resignation zwingen.

Der Schweizer Enthüllungsautor Alexander Dorin entlarvte die offizielle Version der Jugoslawienkriege und wurde „zum Dank“ von der Basler Staatsanwaltschaft grundlos eingesperrt und beraubt. In Haft wurde er sogar von Gefängniswärtern brutal verprügelt. Dieses brisante Interview zeigt die Schweiz von einer ganz anderen Seite und sollte uns allen die Augen öffnen … Dieses Interview wurde im Rahmen eines Legitim-Artikels über die Jugoslawienkriege und das Soros-Netzwerk gemacht.

Den Artikel können Sie hier lesen:

https://www.legitim.ch/single-post/2019/06/05/Schweizer-Enth%C3%BCllungsautor-verhaftet-weil-er-das-SOROS-NETZWERK-entlarvte

