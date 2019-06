Am 5. Juni hat sich Russlands Präsident Wladimir Putin mit Chinas Staatschef Xi Jinping in Moskau getroffen, um die Denuklearisierung Nordkoreas, die Situation um den Iran sowie die Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu besprechen. Das für die gemeinsamen Projekte wichtige Treffen soll auch ein geopolitisches Signal an die USA senden.

weiterlesen hier:

https://sptnkne.ws/mAuh

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge