Beitrag von Veronika Krascheninnikowa für die Literaturnaja Gaseta. http://lgz.ru/article/-21-6692-29-05-2019/lovushka-ot-druzey

Wie erwartet haben die europäischen rechtsextremen Parteien ihre Präsenz im Europäischen Parlament spürbar verstärkt. Einige in Russland haben hohe Erwartungen an sie. Mit wem müssen wir uns also befassen?

Der Führer der rechtsextremen Front in Europa, der stellvertretende Ministerpräsident Matteo Salvini, machte auf dem Roten Platz Selfies in einem Putin-Shirt und verurteilte die Sanktionen gegen Russland. Als er an der Macht war, stimmte er über ein Jahr lang für diese Sanktionen. Der Regierungsposten verlieh ihm keinen neuen Glanz – Salvini sieht und benimmt sich immer noch wie ein zweitklassiger Bandit. Sein Motto lautet „Italien zuerst!“. Donald Trump hat bereits gezeigt, was dieser Kurs bedeutet: die Strangulation aller Gegner durch politische und wirtschaftliche Sanktionen. Einschließlich derer, die trotz des Drucks aus den USA Nord Stream II bauen, insbesondere die deutschen Behörden.

Bei der Wahlkundgebung in Mailand erklärten Matteo Salvini und Marine Le Pen Präsident Charles de Gaulle zum Vorbild für ihre Politik. Was für eine wilde Lüge! Papa Le Pen schuf die Partei der Nationalen Front zusammen mit den Kollaborateuren der Vichy-Regierung, gegen die de Gaulle kämpfte, und mit den Legionären der SS-Division Karl der Große, die wir in der Nähe von Moskau besiegten. Er war auch eng mit Mitgliedern der Organisation der Geheimarmee verbunden, die zwei zweimal versuchte Präsident de Gaulle zu entmachten.

Und am 13. Mai zeigte Marine Le Pen ihre „Werte“ noch deutlicher. Sie kam nach Estland, um an der Versammlung der rechtsextremen Parteien in Estland, Finnland und Dänemark teilzunehmen. Gastgeber ist die lokale Konservative Volkspartei (EKRE). Deren Vorsitzender, Mart Helme, ist stolz auf seinen Vater: Er kämpfte in der estnischen Legion der Waffen-SS und seine Geschichten über den Krieg an der Ostfront machten ihn zu einem wahren estnischen Patrioten, sagte Marine Le Pen. Sein Sohn, der stellvertretende Vorsitzende der Partei, Martin Helme, sowie sein Vater sind der Ansicht, dass Estland von allen anderen Nationalitäten gesäubert werden sollte.

Die österreichischen „Freunde Russlands“ – die Freiheitspartei – sind seit mehr als eineinhalb Jahren an der Macht und haben auch fleißig für Sanktionen gestimmt. Die Partei wurde bereits 1956 gegründet und der erste Führer war der SS-Brigadeführer Anton Reinthaller. Der zweite war ein Freiwilliger der SS-Truppen Friedrich Peter, der an der Ostfront in der SS diente. Heinz Christian Strache, seit 2005 Parteichef, wurde in Neonazi-Organisationen etabliert. Die Einführung in das Parteiprogramm betitelte er in bekannter Weise: „Österreich zuerst!“.

Und dieser politische Abfall wird regelmäßig als Beobachter zu unseren Wahlen eingeladen. Brauchen wir wirklich europäische Gauner und Neonazis, um noch einmal zu bestätigen, dass die Krim uns gehört, dass der russische Präsident legitim ist? Und wie können wir danach die Krim und den Präsidenten Russlands für normale Menschen im Ausland wahrnehmbar machen? Schließlich sind sich diese Menschen im Gegensatz zum russischen Publikum der abscheulichen Essenz dieser „Beobachter“ durchaus bewusst.

Einige russische Politiker und Propaganda müssen eine existenzielle Entscheidung treffen. Sind die Werte die Werte, über die den Russen so viel erzählen, einschließlich des einzigen einheitlichen Feiertags des 9. Mai, dem Tag des Sieges über den Faschismus? Oder ist es vorteilhafter, ein Bündnis mit den geistigen Erben derer einzugehen, die unsere Großväter 1945 besiegt haben? Wer sind deine Freunde – und wer bist du?

Achten Sie auf die offensichtlichen Tatsachen, um die richtige Wahl zu treffen. Die Ultrarechten „lügen, wie sie atmen“. Alles, was diese falschen „Freunde Russlands“ versprechen, ist eine hässliche Lüge. Tappen Sie nicht in ihre Falle. Diese Illusionen werden unserem Land zu teuer zu stehen kommen

