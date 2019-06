„Der Weltklimarat ist politisch nicht unabhängig“ – Geologe zur einseitigen Klimaforschung (RT Deutsch)

https://deutsch.rt.com/programme/der-fehlende-part/88839-weltklimarat-ist-politisch-nicht-unabhaengig/

Dr. Sebastian Lüning ist Chefgeologe und vertritt die These, dass der Klimawandel keineswegs nur menschengemacht ist. Auch die Natur trage ihren Teil dazu bei. Der zum Vergleich der Temperaturen herangezogene Zeitpunkt sei zudem falsch und nicht prognosentauglich.

Im Jahr 2012 veröffentliche Lüning mit Fritz Vahrenholt das Buch „Die Kalte Sonne“. Darin geht es vor allem um den Einfluss der Sonne auf unser Klima.

Das Werk wurde heftig kritisiert. Zudem ist Lüning offizieller Gutachter der IPCC -Spezialberichte zum 1,5-Grad-Ziel. Ob seine Tätigkeit in einem Energiekonzern seine Forschung beeinflusst, ist eine der Fragen, die Jasmin Kosubek im Gespräch mit Dr. Lüning erörtert.

