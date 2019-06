Nach der begonnenen Bodenoffensive der syrischen Armee zur Rückeroberung der von Dschihadisten kontrollierten Provinz Idlib hat Washington der Türkei grünes Licht für die Lieferung von panzerbrechenden Raketen an die Extremisten erteilt.

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/88830-usa-gibt-gruenes-licht-fuer/

