Der russische Botschafter in Venezuela, Wladimir Sajemski, hat am Montag Meldungen dementiert, wonach Russland seine Militärexperten aus diesem Land zurückzieht.

„Diese weitere ‚Neuigkeit‘ entspricht absolut nicht der Wirklichkeit“, sagte der Diplomat.

https://sptnkne.ws/m9qf

