Die Proteste beim Ruestungsriesen sind 2019 lauter und vielfaeltiger geworden:

https://www.aufschrei-waffenhandel.de/termine-aktionen/aktionsberichte/250519-rheinmetall-hauptversammlung/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge