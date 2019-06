Brasilien verweigert Guaidós Gesandter die Anerkennung als Botschafterin von Venezuela (amerika21)

Die Regierung von Brasilien hat die Anerkennung der Gesandten des selbsternanntem Interimspräsidenten Juan Guaidó als Botschafterin Venezuelas abgelehnt.

https://amerika21.de/2019/06/227057/brasilien-guaido-gesandte

