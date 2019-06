Israel bombardiert Syrien- Netanjahu spricht von »Vergeltung« für Beschuss des Berges Hermon – von Karin Leukefeld (junge Welt)

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden hat die israelische Armee erneut Syrien bombardiert. Das bestätigte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der über Twitter mitteilte, er habe den Befehl für den Angriff »selbst gegeben«. Nach Angaben der syrischen Armee wurden bei der Attacke mindestens drei Soldaten getötet und sieben weitere verletzt. Eine unbekannte Zahl israelischer Raketen sei von der Luftabwehr zerstört worden.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/355924.golanh%C3%B6hen-israel-bombardiert-syrien.html?fbclid=IwAR046QK_mDS2VsASookhws9K6aD1hDEnx47Vccx_0oGhy-g7dhcWLBmek6o

