»Eine Welt ohne Atomwaffen ist realistisch« Über globales Wettrüsten, den aufgekündigten INF-Vertrag (junge Welt)

Die Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen, kurz DFG-VK, ruft mit verschiedenen anderen Organisationen der Friedensbewegung für dieses Wochenende bundesweit zu einem Aktionstag gegen ein neues atomares Wettrüsten auf. Vor allem geht es um die Aufkündigung des INF-Vertrages durch die USA. Was hat es mit diesem Regelwerk auf sich, das am 1. Juni 1988, also genau vor 31 Jahren, in Kraft trat?

weiterlesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/356006.abr%C3%BCsten-statt-aufr%C3%BCsten-eine-welt-ohne-atomwaffen-ist-realistisch.html

