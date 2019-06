Chinesischer Militär: US-Vision von China als strategischer Rivale ist getrieben von Angst

China wird immer wichtiger in der Welt. Sein Land bedrohe niemanden, werde aber selbst bedroht – das erklärt ein hoher chinesischer Offizier im Gespräch mit RT. Die USA litten infolge ihres Bedeutungsverlustes unter Orientierungsschwierigkeiten.

Neben den Handelsstreitigkeiten bezeichnet Washington die militärische Aufrüstung Chinas als Anlass zu großer Sorge. Welche Ambitionen hat Peking im Indopazifikraum und auf der ganzen Welt?

RT-Moderatorin Sophie Schewardnadse sprach darüber mit Oberst Zhou Bo, Direktor für Sicherheitskooperation im Büro für internationale militärische Zusammenarbeit des chinesischen Verteidigungsministeriums.

https://deutsch.rt.com/international/88794-chinesischer-militar-us-vision-von/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge