„Schutzzone“: Wie der illegale Bundeswehr-Einsatz in Syrien verlängert werden soll. Die Bundesregierung hat den USA angeboten, das Syrien-Mandat zu verlängern. (nachdenkseiten.de)

Begründet wird das mit der Schaffung einer „Schutzzone“ für die Kurden. Das Vorhaben ist abzulehnen und schon das Wort „Schutzzone“ sollte alarmieren. Von Tobias Riegel

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge