Angesichts des Besuchs in Berlin von US-Außenminister Mike Pompeo wird die vorgebliche iranische Aggression ein Thema sein, welche durch härteres Vorgehen gegen Teheran zugunsten der Stabilität eingegrenzt werden müsse. Dabei ist es gerade die Politik der USA und seiner Verbündeten, die den Nahen Osten und unzählige Zivilisten bedrohen.

hier zum Artikel:

https://deutsch.rt.com/international/88747-pompeo-in-berlin-us-politik-auf-kosten-der-stabilitaet-in-nahost/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge