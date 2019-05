Florian Homm: Die Chinesen wären sehr naiv, wenn sie sich, falls sich dieser Krieg verschärfen sollte, dieser Handelskrieg zumindest, dass sie höllisch aufpassen müssen, dass die Amerikaner die chinesischen Eigentümer und deren Anleihen-Bestände nicht mit ihren eigenen verwechseln.

Florian Homm: Die Chinesen wären sehr naiv, wenn sie sich, falls sich dieser Krieg verschärfen sollte, dieser Handelskrieg zumindest, dass sie höllisch aufpassen müssen, dass die Amerikaner die chinesischen Eigentümer und ihre Anleihen-Bestände nicht mit ihren eigenen verwechseln.

