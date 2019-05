Im Jemen-Krieg wurden wiederholt Bomben des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall eingesetzt. Greenpeace-Aktivisten protestierten eingesetzt. Greenpeace-Aktivisten protestierten bei der Hauptversammlung des deutschen Rüstungskonzerns.

https://www.greenpeace.de/themen/umwelt-gesellschaft/keine-geschaefte-mit-krieg

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge