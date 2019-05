Frieden in Korea – Petition gerichtet an US-Präsident Trump

Petition von:

World Beyond War

United for Peace & Justice

RootsAction

The Nation

Korea braucht Frieden, und die Welt braucht Korea, um Frieden zu erreichen. Hier sind die entscheidenden nächsten Schritte.

An: US-Präsident Donald Trump

Wir fordern Sie dringend auf, ein verbindliches Friedensabkommen zu schließen, das ein formelles und endgültiges Ende des Kriegszustands zwischen Nordkorea, Südkorea und den USA herstellt. Wir bitten Sie ausserdem, das US-Außenministerium anzuweisen, sich mit Vertretern Südkoreas und Vertretern von US-Amerikaner koreanischer Abstammung über mögliche Möglichkeiten zu beraten, koreanische Familien mit Familienmitgliedern in Nordkorea zusammenzuführen. Darüber hinaus bitten wir Sie, die Resolution 3390 der Vereinten Nationen vom 18. November 1975 umzusetzen, in der sie die Vereinigten Staaten anweisen, das sogenannte Kommando der Vereinten Nationen in Südkorea aufzulösen.

Hier unterzeichnen:

https://actionnetwork.org/petitions/peace-in-korea-petition-to-trump?source=WBW190527

