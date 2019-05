Barenboim wird auf #Lateinamerika Konferenz @AuswaertigesAmt leider nur als kulturelles Feigenblatt eingesetzt. Aber sein Diskurs hat es in sich: "Was maßen sich #USA an, sich Vereinigte Staaten von Amerika zu nennen. Wir alle sind Amerikaner von #Argentinien bis #Kanada." pic.twitter.com/5lMBYnwBfy

— Florian Warweg (@FWarweg) May 28, 2019