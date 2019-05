Störfall bei Rüstungsriesen »Rheinmetall zu Altmetall«: Bühnenprotest bei Hauptversammlung von Polizei aufgelöst. Aktionäre applaudierten Einsatzkräften (junge Welt)

Großtransparent mit der Aufschrift »Rheinmetall-Bomben töten im Jemen« hatte die Umweltorganisation Greenpeace schon vor Beginn der Versammlung an der Fassade des Hotels entrollt.

Ein Großteil der rund 50 Protestierenden hatte die Bühne besetzt und ein Transparent mit der Aufschrift »Rheinmetall entwaffnen« entrollt.

Die Versammlung war für mehr als eine halbe Stunde unterbrochen worden.

den ganzen Artikel hier lesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/355694.aktionen-gegen-waffendeals-st%C3%B6rfall-bei-r%C3%BCstungsriesen.html

