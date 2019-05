Solidaritätsveranstaltung für Venezuela in der Berliner Urania – 750 Besucher – Grußbotschaft des venezolanischen Botschafters (junge Welt)

Grußbotschaft des venezolanischen Außenministers

Jorge Arreaza, Außenminister Venezuelas, meldete sich per Audiobotschaft aus Oslo: »Es lebe der Frieden es lebe der Sozialismus es lebe die Souveränität der Völker«

https://www.jungewelt.de/artikel/356004.gru%C3%9Fbotschaft-des-venezolanischen-au%C3%9Fenministers.html

Venezuela-Solidarität: Kampf für sozialistische Revolution

Das zweite Panel des Abends der Solidaritätsveranstaltung für Venezuela in der Berliner Urania begann mit Orhan Akman

https://www.jungewelt.de/artikel/356003.urania-berlin-venezuela-solidarit%C3%A4t-kampf-f%C3%BCr-sozialistische-revolution.html

750 Besucher bei Solidaritätsveranstaltung für Venezuela

Zur Veranstaltung »Hände weg von Venezuela. Solidarität mit den progressiven Kräften Lateinamerikas« sind mehr als 750 Gäste in die »Urania« in Berlin gekommen.

https://www.jungewelt.de/artikel/356002.urania-berlin-750-besucher-bei-solidarit%C3%A4tsveranstaltung-f%C3%BCr-venezuela.html

