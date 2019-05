Keine Stimme für Guaidó. Venezuela übernimmt Präsidentschaft der Genfer Abrüstungskonferenz (junge Welt)

Venezuela hat am Montag turnusgemäß für einen Monat die Präsidentschaft der internationalen Abrüstungskonferenz in Genf übernommen. Was normalerweise reine Routine ist, führte in diesem Jahr zu einem diplomatischen Schlagabtausch, denn in den vergangenen vier Wochen hatten die USA die Leitung der Gespräche inne. Der nordamerikanische Botschafter Robert Wood hatte diese Zeit nicht nur für offene Angriffe unter anderem auf China und Russland genutzt, sondern wollte die Präsidentschaft auch noch einem Abgesandten des venezolanischen Putschisten Juan Guaidó zuschieben, den Washington als »Übergangspräsidenten« des südamerikanischen Landes anerkannt hatte.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/355635.abr%C3%BCstungskonferenz-keine-stimme-f%C3%BCr-guaid%C3%B3.html

