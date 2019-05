Gewaltfrei, aber mit drastischen Worten haben mindestens 30 Menschen am Dienstag auf der Hauptversammlung von Rheinmetall im Berliner Maritim-Hotel protestiert und für einige Minuten die Bühne besetzt. »Rheinmetall entwaffnen« stand auf einem Transparent, das sie dort entrollten.

weiter hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/355999.rheinmetall-zu-altmetall-b%C3%BChnenprotest-bei-hauptversammlung.html

