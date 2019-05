Maas empfängt Außenminister – Proteste angekündigt (jungeWelt)

Berlin. Bundesaußenminister Heiko Maas empfängt am Dienstag in Berlin mehr als 20 Außenminister aus Lateinamerika und der Karibik. Als einziges Land der Region ist Venezuela nicht eingeladen worden.

Die Versammlung wird von Protesten begleitet. Lateinamerikanische und Friedensinitiativen haben für den Morgen von 9 bis 11 Uhr eine Kundgebung vor dem Auswärtigen Amt (Werderscher Markt 1, 10117 Berlin) angemeldet. Ab 19 Uhr findet dann in der Urania die große Solidaritätsveranstaltung »Hände weg von Venezuela« statt, die von junge Welt und mehr als 30 Initiativen, Organisationen und Medien organisiert wird. (dpa/jW)

www.jungewelt.de/28-Mai

