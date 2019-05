69 Tonnen Medikamente und Gesundheitsprodukte aus der Volksrepublik China sind in Venezuela eingetroffen

Insgesamt 69 Tonnen Medikamente und Gesundheitsprodukte aus der Volksrepublik China sind am Montag in Venezuela eingetroffen.

Die erste ähnliche Lieferung, die die Bolivarische Republik am 29. März aus China erhielt, bestand aus 65 Tonnen Medikamenten.

Chinas Hilfe war eine der verschiedenen Vereinbarungen, die die venezolanische Regierung mit anderen Ländern und internationalen Organisationen getroffen hat, um die Verfügbarkeit von Medikamenten im Land zu gewährleisten.

Sowohl Venezuela als auch China unterhalten seit mehreren Jahren enge politische und wirtschaftliche Beziehungen. China hat zusammen mit Russland Venezuela bei vielen UN-Sicherheitsratssitzungen verteidigt, bei denen die USA und ihre Verbündeten versuchen, Resolutionen gegen die Bolivarische Republik zu verabschieden.

#HOY | Arriba a Venezuela la cuarta entrega de Asistencia Técnica Humanitaria, con 269 Toneladas de medicamentos y material médico quirúrgico, gracias a los acuerdos de cooperación establecidos entre la República Popular China y el Gobierno Bolivariano.#VenezuelaLuchayTrabaja pic.twitter.com/CzSceB9L4f — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) May 27, 2019

