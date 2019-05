Schon traditionell beginnt jeder US-Präsident während seiner Amtszeit einen Krieg und marschiert mit Truppen in ein anderes Land ein. Donald Trump tat dies bisher nicht, doch mit John Bolton und Mike Pompeo in der Regierung steigen die Chancen täglich.

https://de.sputniknews.com/kommentare/20190527325071958-der-erste-krieg-von-trump/

