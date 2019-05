USA: Wo der militärisch-industrielle Komplex das Sagen hat – Video zeigt, dass auch Trump sich den Wünschen dieser mächtigen Rüstungslobby beugen muss. (RT Deutsch)

26.05.2019

US-Präsidenten gelten als die mächtigsten Männer der Welt. Sie müssen sich diese Macht jedoch mit nicht gewählten Personen teilen. Spätestens seit der Abschiedsrede des 34. US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower weiß man vom „militärisch-industriellen Komplex“.

Eisenhowers Warnung vor diesem wurde jedoch ignoriert. Heute ist besagter Komplex so mächtig, dass er offenbar die US-Außenpolitik mitbestimmen kann. In einem Interview gab US-Präsident Donald Trump offen zu, dass auch er sich den Wünschen dieser mächtigen Rüstungslobby beugen muss.

Zum Videobericht: https://deutsch.rt.com/nordamerika/88450-usa-wo-militarisch-industrielle-komplex/

