Der Auswärtige Ausschuss des US-Senats hat einstimmig ein Gesetz angenommen, um einen Sturz der Regierung von Präsident Nicolás Maduro in Venezuela voranzutreiben. Das „Gesetz zu Venezuela für Nothilfe, Demokratieförderung und Entwicklung“ (Venezuela Emergency Relief, Democracy Assistance and Development Act) fand gleichsam die Zustimmung von Republikanern und Demokraten.

weiterlesen hier:

https://amerika21.de/2019/05/226705/usa-venezuela-gesetz-sturz-regierung

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge