US-General Tod Wolters, der als Chef aller Luftstreitkräfte der NATO und der U.S. Air Forces in Europa und Afrika bisher auf der Air Base Ramstein residiert hat, ist zum Oberkommandierenden der NATO und des EUCOM aufgerückt.

(s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP06119_270519.pdf )

