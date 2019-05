Julian Assange droht der „American Gulag“ – Das weltweit größte Gefängnissystem in den USA (RT Deutsch)

Julian Assange, Mitbegründer und langjähriger Chefredakteur von WikiLeaks, sitzt in einer britischen Hochsicherheits-Haftanstalt und wartet auf den Prozess über seine mögliche Auslieferung in die USA. Dort würde ihn das größte Gefängnissystem der Welt erwarten.

Zum Artikel: https://deutsch.rt.com/nordamerika/88526-american-gulag-weltweit-groesste-gefaengnissystem-usa/

Siehe am Ende des Artikels auch das Video vom 22.07.2016 The Empire Files (in Deutsch)

