Herzlichen Gruß aus Welikij Nowgorod: Wir tanzen für den Frieden

herzlichen Gruß aus Welikij Nowgorod an Anti War Bar!

Wir tanzen für den Frieden. Tanzen mit dem Sinn

Do swidanija wieder in Berlin! +

P.S. Heute tragen wir Venezuelische Volkskostüme, griechisch und Russisch, und führen diese Tänze vor!

