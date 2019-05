Der nicaraguanische Präsident Daniel Ortega lässt weitere hundert Gefangene frei. Trotz des brüchigen Dialogs mit der Opposition hält die Regierung ihre Zusagen ein. Gewalt-Provokationen gefährden den Fortgang der Gespräche.

weiter hier:

https://de.rt.com/1w9l

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge